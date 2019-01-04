الرياض 27 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 03 يناير 2019 م واستأهلت فرق الوحدة والجيل والنهضة إلى دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم في دور الـ64 للمسابقة .وجاء تأهل الوحدة بفوزه على النعيرية بستة أهداف مقابل هدف ، فيما تغلب الجيل على الكوكب بهدفين مقابل هدف ، وفوز النهضة على حطين بثلاثة أهداف مقابل هدفين.وتتواصل غدًا الجمعة مباريات البطولة ب 9 مباريات، تجمع الوشم مع السد، والعروبة مع الثقبة، والأخدود مع النجوم، ونجران مع العين، و وج مع المجزل، والصقور مع الشعلة، والتعاون مع العدالة، والغزوة مع جدة، والجبيل مع الاتحاد.// انتهى //02:01ت م0205