رياضي / كأس خادم الحرمين الشريفين : تأهل فرق الوحدة والجيل والنهضة لدور الـ32
الجمعة 1440/4/28 هـ الموافق 2019/01/04 م واس
الرياض 27 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 03 يناير 2019 م واس
تأهلت فرق الوحدة والجيل والنهضة إلى دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم في دور الـ64 للمسابقة .
وجاء تأهل الوحدة بفوزه على النعيرية بستة أهداف مقابل هدف ، فيما تغلب الجيل على الكوكب بهدفين مقابل هدف ، وفوز النهضة على حطين بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
وتتواصل غدًا الجمعة مباريات البطولة ب 9 مباريات، تجمع الوشم مع السد، والعروبة مع الثقبة، والأخدود مع النجوم، ونجران مع العين، و وج مع المجزل، والصقور مع الشعلة، والتعاون مع العدالة، والغزوة مع جدة، والجبيل مع الاتحاد.
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