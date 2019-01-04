واشنطن 27 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 03 يناير 2019 م واسانتخب مجلس النواب الأمريكي اليوم الديمقراطية نانسي بيلوسي لتكون الرئيس الجديد للمجلس بعد فوز حزبها بالأغلبية في الانتخابات التي جرت في السادس من نوفمبر 2018.وهذه ثاني مرة تفوز فيها بيلوسي برئاسة المجلس. وكانت أول امرأة تفوز بالمنصب في الفترة الممتدة من عام 2007 وحتى عام 2011 م عندما بدأ الجمهوريون فترة استمرت ثماني سنوات من السيطرة على الأغلبية بمجلس النواب.وحصلت بيلوسي على 220 صوتًا بينما حصل منافسها الجمهوري كيفين مكارثي على 192 صوتًا.وحصل مرشحون آخرون على الأصوات الباقية في المجلس البالغ عدد مقاعده 435 مقعدًا.// انتهى //03:02ت م0206