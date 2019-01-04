الرياض 28 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 04 يناير 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :123 متسابقاً يتنافسون على جائزة خادم الحرمين لحفظ القرآن الكريمأمير الرياض يستقبل سفير الكــويت وأميـن جمـعية البــرعبدالله بن بندر يتفقد مركز القيادة الرئيس ويطمئن على قوات الحرس الوطني في الحد الجنوبيفيصل بن مشعل يزور مهرجان الغضا وبحيرة العوشزية ويشيد بفعالياتها الجديدةخالد بن سلمان يدعو إلى إطلاق مبادرة عالمية لمكافحة تجنيد الأطفالمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة يحقق مراتب عليا في الحوكمة والشفافيةمساعدات طبية وسلال غذائية من المملكة الى اليمنقرار تاريخي لمجلس القضاء: لا عقوبة للشبهة.. إما إدانة أو براءةغضب شعبي يمني.. سرقة المعونات نقطة تحول إعلامي وحقوقيالبشير: السودان سيخرج من الأزمة أكثر قوة// يتبع //06:03ت م0003