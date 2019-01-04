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الجمعة 1440/4/28 هـ الموافق 2019/01/04 م واس
الرياض 28 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 04 يناير 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
123 متسابقاً يتنافسون على جائزة خادم الحرمين لحفظ القرآن الكريم
أمير الرياض يستقبل سفير الكــويت وأميـن جمـعية البــر
عبدالله بن بندر يتفقد مركز القيادة الرئيس ويطمئن على قوات الحرس الوطني في الحد الجنوبي
فيصل بن مشعل يزور مهرجان الغضا وبحيرة العوشزية ويشيد بفعالياتها الجديدة
خالد بن سلمان يدعو إلى إطلاق مبادرة عالمية لمكافحة تجنيد الأطفال
مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة يحقق مراتب عليا في الحوكمة والشفافية
مساعدات طبية وسلال غذائية من المملكة الى اليمن
قرار تاريخي لمجلس القضاء: لا عقوبة للشبهة.. إما إدانة أو براءة
غضب شعبي يمني.. سرقة المعونات نقطة تحول إعلامي وحقوقي
البشير: السودان سيخرج من الأزمة أكثر قوة
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