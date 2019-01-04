وركزت الصحف على عدد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي.وقالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( دولة قانون والمؤسسات): أثبتت المملكة بما لا يدع مجالاً للشك أنها دولة قانون ومؤسسات، تعمل من أجل صون أمن المجتمع ونمائه وفق منظومة من العمل؛ لإدخال الإصلاحات الضروريّة على الأجهزة الإداريّة والإنتاجيّة، مواكبة للتطور الحاصل في البلدان المتقدّمة الأخرى، والانفتاح على الاقتصاديّات المتطوّرة، في ظل وجود شبكة من المؤسّسات الفعّالة، والبيئة المؤسسيّة التي تشكل سيادة القانون والنظام القضائي المتطور، والتشريعات الحديثة، والأطر والإجراءات الفعّالة لمحاربة الفساد، أو السياسات الماليّة والنقديّة التي تتسم بالمصداقيّة والشفافيّة، والعمل المؤسّساتي الصلب، الذي يؤمن بدور الفرد في المجتمع وقدرته على التغيير، ويستغل القدرات البشريّة والمهارات العقليّة والعضليّة لتحقيق الأهداف المختلفة في المنظمات بما في ذلك منظمات القطاع العام والخاص.وتابعت : وكون الحماية الجنائية لحقوق الإنسان تعتبر أشد صور الحماية القانونية على الإطلاق حيث تسخر الدولة قواعد القانون الجنائي لرسم الإطار القانوني لممارسة الحقوق والحريات الأساسية والذي يلتزم بحدوده صاحب الحق والغير على السواء، فقد اتخذت المملكة من الشفافية والمصداقية أساساً للتعامل مع مختلف القضايا التي هي بصددها، ومن تلك القضايا قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي الذي كانت هناك محاولات من أطراف مختلفة لأخذها إلى مسار غير مسارها الحقيقي، بإلقاء التهم جزافاً بهدف النيل من أمن المملكة واستقرارها ومكانتها الدولية المرموقة.. دون جدوى، فإعلان النائب العام عن بدء جلسات محاكمة المتهمين في تلك القضية وفق الإجراءات القانونية المتبعة ومطالبة النيابة العامة بقتل خمسة موقوفين لضلوعهم في جريمة القتل يعد إنفاذاً للقوانين والأنظمة وشفافية التعامل معها بالإعلان عما دار في المحاكمة بحق من ثبت ضلوعهم في تلك الجريمة، والذي يعتبر رداً ملجماً لمن أراد التشكيك في عدالة القضاء السعودي الذي يعتمد على الشريعة مصدراً أساسياً في التقاضي، ويؤكد النهج السليم الذي تتخذه المملكة في العمل بكل جد لتكريس دولة المؤسسات والقانون؛ لحماية الحقوق وصون المكتسبات من أجل استمرارية الأمن والاستقرار والرخاء الذي نعيشه واقعاً.// يتبع //06:04ت م0004