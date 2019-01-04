سياسي / مجلس النواب الأمريكي يقر مشروعات قوانين لإعادة فتح مؤسسات الحكومة
الجمعة 1440/4/28 هـ الموافق 2019/01/04 م واس
واشنطن 28 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 04 يناير 2019 م واس
أقر المشرعون الديمقراطيون بمجلس النواب الأمريكي يوم الخميس حزمة من مشاريع القوانين لإعادة فتح ما يقرب من ربع مؤسسات الحكومة الأمريكية المغلقة.
وأقر مجلس النواب الذي تترأسه حاليًا نانسي بيلوسي، ستة مشاريع قوانين لتمويل الحكومة لعام 2019 م ومشروع قانون إضافي لتمويل وزارة الأمن الداخلي حتى الثامن من فبراير المقبل.
ولم يتضح ما إذا كان مجلس الشيوخ سينظر في التشريع.
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