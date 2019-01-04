واشنطن 28 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 04 يناير 2019 م واسأقر المشرعون الديمقراطيون بمجلس النواب الأمريكي يوم الخميس حزمة من مشاريع القوانين لإعادة فتح ما يقرب من ربع مؤسسات الحكومة الأمريكية المغلقة.وأقر مجلس النواب الذي تترأسه حاليًا نانسي بيلوسي، ستة مشاريع قوانين لتمويل الحكومة لعام 2019 م ومشروع قانون إضافي لتمويل وزارة الأمن الداخلي حتى الثامن من فبراير المقبل.ولم يتضح ما إذا كان مجلس الشيوخ سينظر في التشريع.// انتهى //07:23ت م0006