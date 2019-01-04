طرابلس 28 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 04 يناير 2019 م واسأبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم ، مشاركة رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج تخريج الدفعة الثانية من رجال الشرطة للتدريب التخصصي في قيادة وصيانة الزوارق التابعة لوزارة الداخلية ، بحضور وزير الداخلية لحكومة الوفاق فتحي باشا آغا.وأشارت إلى اجتماع المجلس الأعلى للدولة في طرابلس، باللجنة المكلفة للتحضير للملتقى الوطني الجامع المزمع عقده برعاية البعثة الأممية، مشيرة إلى أنّ الاجتماع ناقش عمل اللجنة ومستجداتها وآلية وضع تصور عام لرؤية المجلس الأعلى للدولة للمشاركة في هذا الملتقى.ونشرت بيان مكتب النائب العام بالقبض وضبط وإحضار عدد من الأشخاص وعلى رأسهم عبدالحكيم بلحاج أمير الجماعة الليبية المقاتلة، موضحا أنّ "البلاغات ذات الصلة بالهجوم على قاعدة تمنهنت والتدخل في القتال الذي كان بين بعض القبائل الليبية وإلى البلاغات الواردة عن الوقائع المتعلقة بجرائم القتل والخطف والحرابة التي طالت عددًا من المواطنين الليبيين بالجنوب الليبي من قبل عناصر فصائل المعارضة التشادية الموجودة بإقليم الدولة الليبية".وتطرقت إلى لقاء نائبة رئيس البعثة الأممية ستيفانى ويليامز، مع وزير داخلية حكومة الوفاق فتحى باشا آغا ، وتمت مناقشة دعم المجتمع الدولي لتنفيذ الترتيبات الأمنية في طرابلس الكبرى، والرؤية الجديدة لوزارة الداخلية لأمن العاصمة.// انتهى //09:19ت م0007