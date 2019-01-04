دارمشتات 28 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 04 يناير 2019 م واسدعا المدير العام لوكالة الفضاء الأوروبية، يان فورنر، إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال الفضاء.وقال فورنر اليوم: "غزو الفضاء من الممكن أن يلعب دورًا نموذجيًا على المستوى الجيوسياسي".وأضاف، أن هبوط المسبار الصيني "تشانج آه 4" على الجانب البعيد من القمر أثبت على نحو مؤثر مدى طموح البرنامج الصيني للفضاء، مؤكدًا أن تعزيز التعاون في هذا المجال سيكون مجزيًا لكافة الأطراف.وأشار المدير العام إلى أن التعاون بشأن محطة الفضاء الدولية، التي تشارك فيها وكالات فضائية مختلفة، أثبت أنه مجدٍ في الفضاء، موضحًا أنه يؤيد لذلك تعزيز التعاون مع الصين.وكان المسبار "تشانج آه 4" قد هبط قرب القطب الجنوبي للقمر في وقت سابق من يوم الخميس. وأصبحت الصين بذلك أول دولة تُنزل جسمًا على الجانب البعيد من القمر، وهي مهمة تشكل جزءًا من برنامج فضائي طموح يمتد لعقود في المستقبل.// انتهى //10:09ت م0010