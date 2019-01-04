القاهرة 28 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 04 يناير 2019م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم، تشديد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على بذل الجهد لخفض الدين العام وعجز الموازنة من خلال الاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل.وواكبت تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى اغلاق قوات الاحتلال الإسرائيلية حاجز حوارة وطريق ايتسهار جنوب نابلس بعد قيام عشرات المستوطنين رشق سيارات الفلسطينيين بالحجارة.ونشرت صحف الجمعة تنديد الخارجية الفلسطينية بعمليات تعميق الاستيطان المتواصلة في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أن انسحاب إسرائيل من اليونسكو يعكس عمق الاستخفاف الإسرائيلي بقرارات الشرعية الدولية.وسلطت في الإطار ذاته الضوء على إعلان وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان، وضع خطة لتشديد ظروف اعتقال الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية.وتناقلت الصحف تأكيد الحكومة الشرعية اليمنية رفض الحوثيين الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في مدينة الحديدة.وأنبأت عن تفجير إرهابيين نفسهما خلال تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن التونسية في مدينة جلمة جنوب البلاد.وتحدثت صحف مصر في متفرقات أخرى، عن مقتل 8 من رجال الشرطة في هجوم شنته حركة طالبان على مواقعهم في إقليم باجلان.// انتهى //10:12ت م0011