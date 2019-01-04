طوكيو 28 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 04 يناير 2019 م واسأنهى مؤشر نيكاي 225 القياسي تعاملات الجمعة، في بورصة طوكيو للأوراق المالية على انخفاض في أولى جلسات التداول في 2019، عقب الخسائر الكبيرة التي منيت بها بورصة وول ستريت الأمريكية وارتفاع الين.وفقد مؤشر نيكاي القياسي المؤلف من 225 سهمًا 81ر452 نقطة، أو 26ر2%، ليصل إلى 96ر19561 نقطة بعد تراجعه بنسبة 86ر3% في الجلسة الصباحية. كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 58ر33 نقطة، أو 25ر2%، ليصل إلى 51ر1460 نقطة.// انتهى //10:23ت م0014