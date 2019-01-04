ظهران الجنوب 28 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 04 يناير 2019 م واسواصلت بلدية محافظة تثليث جهودها ضمن برنامج "التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري" في إزالة 20 طن من المخلفات في جميع أنحاء المحافظة والمركبات المتهالكة، وتكثيف أعمال النظافة بإزالة المخلفات في مخطط التعاون وعلى طريق تثليث بيشة وطريق الملك عبدالعزيز.يأتي ذلك ضمن مبادرة البلدية لمعالجة التشوه البصري, وتحسين المشهد الحضري بمحافظة تثليث.// انتهى //10:37ت م0015