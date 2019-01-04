بيروت 28 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 04 يناير 2019 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم، بالأجواء المتشائمة التي سادت الساحة السياسية مع انسداد أفق الحل للعقدة التي تحول دون تشكيل الحكومة الجديدة على الرغم من المشاورات والطروحات التي جرى عرضها على الفرقاء المعنيين للخروج من المأزق الحكومي.وأشارت الى إدانة الأمم المتحدة أمس، مهاجمة موكب رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمد لله، بالحجارة من قبل مستوطنين إسرائيليين أثناء عودته من بيت لحم في 25 ديسمبر الماضي.وأخبرت صحف الجمعة عن إعلان وزراة الداخلية التونسية أن أرهابيين فجرا نفسيهما أمس، بعد تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن التي داهمت مخبأهما وطوقتهما في منطقة جلمة في محافظة سيدي بوزيد وسط تونس.وأوردت نبأ إطلاق قوات الأمن السودانية الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين حاولوا تسليم مذكرة مناهضة للحكومة في المقر المحلي للحزب الحاكم في بورسودان.وتحدثت الصحف عن إعلان وزير شؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي ستيفن باركلي، أن بريطانيا ستنسحب من الاتحاد الأوروبي في الأغلب بدون اتفاق إذا رفض البرلمان الاتفاق الذي تفاوضت عليه رئيسة الوزراء تيريزا ما مع التكتل.وتطرقت صحف لبنان إلى تأكيد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أن ايران أعلنت خططًا لإطلاق ثلاثة صواريخ خلال الأشهر المقبلة تطلق عليها اسم مركبات إطلاق فضائية، وإشارته إلى أنها تستخدم تكنولوجيا مماثلة تمامًا لتلك المستخدمة في الصواريخ العابرة للقارات.// انتهى //10:41ت م0016