وادي الدواسر 28 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 04 يناير 2019 م واسقلّد مُحافظ وادي الدواسر المُكلف الدكتور أحمد بن سعيد العلم، في مكتبه بالمحافظة, مساعد مدير جوازات وادي الدواسر العقيد قطيم بن منصور آل قطيم، رتبته الجديدة, بعد صدور الأمر السامي بترقيته إلى عقيد، وتمنى محافظ وادي الدواسر المُكلف للعقيد آل قطيم المزيد من التوفيق والسداد لخدمة الدين والوطن.من جهته عبّر العقيد فطيم آل قطيم عن بالغ شكره وتقديره واعتزازه بالثقة الملكية، التي تعدّ دافعاً له لبذل المزيد من التفاني والإخلاص, سائلاً الله تعالى أن يعينه على تحمل المسؤولية, وأن يديم على الوطن أمنه واستقراره.// انتهى //11:42ت م0021