رام الله 28 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 04 يناير 2019 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم، مطالبة الحكومة الفلسطينية بتدخل دولي لوقف تضييق إسرائيل على الأسرى الفلسطينيين في سجونها.وسلطت الضوء على الرسالة التي وجهتها وزارة الإعلام الفلسطينية إلى الأمم المتحدة تطالب فيها بتطبيق القرار (2222) القاضي بحماية الصحفيين، والضامن عدم إفلات المعتدين من العقاب.وأولت صحف الجمعة اهتمامًا بتأكيدات المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، أن الهجوم بالحجارة على موكب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله هو حادث مقلق للغاية.وأوردت التقرير الصادر عن وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية، والذي رصد، 413 انتهاكًا إسرائيليًا بحق الصحفيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال العام الماضي 2018، بينهم شهيدان.ونشرت صحف فلسطين خبر مطالبة وزارة الخارجية الفلسطينية، بتحرك دولي عاجل لوقف الهجمة الاسرائيلية التهويدية للاماكن الدينية والتراثية والحضارية في فلسطين، مطالبة منظمة اليونسكو والأمم المتحدة بسرعة التحرك لحماية ما تبقى من مصداقية لها عبر إلزام إسرائيل كقوة احتلال على احترام وتنفيذ قراراتها، ودعتها لمسائلة ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين على انتهاكاتهم الجسيمة للقانون الدولي والقانون الانساني الدولي واتفاقيات جنيف.// انتهى //11:42ت م0022