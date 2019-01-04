الجزائر 28 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 04 يناير 2019 م واستطرقت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم، تأكيدات وزارة الداخلية الجزائرية، إلى إعلان الرئيس السوداني عمر البشير في خطاب أمام النقابات واتحاد المرأة السودانية، عن المضي قدمًا في تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية في بلاده، واتهامه أطرافًا خارجية بالوقوف وراء الاحتجاجات التي تطلب بتنحيه.وأخبرت صحف الجمعة عن تحذير وزارة الخارجية الأمريكية، المواطنين الأمريكيين بتوخي أقصى درجات الحذر من السفر للصين نظرا لقوانين داخلية صينية قد تؤدي لاعتقالهم لفترة طويلة داخل البلاد.وفي متفرقات أخرى.. أوردت صحف الجزائر إعلان مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن 2262 مهاجرًا غير نظامي قضوا في العام الماضي غرقًا في البحر الأبيض المتوسط أو اعتبروا في عداد المفقودين خلال محاولات العبور إلى أوروبا.// انتهى //11:45ت م0023