تونس 28 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 04 يناير 2019 م واسركزت الصحف التونسية الصادرة اليوم، على تفاصيل العملية الأمنية التي نفذتها قوات الأمن التونسية في مدينة جلمة التابعة لمحافظة سيدي بوزيد أمس، أدت إلى مقتل ارهابيين اثنين وحجز كمية من الأسلحة وإحباط مخططات إرهابية تتمثل في تفجير سوق ومقرات أمنية داخل تونس.وأشارت إلى تثمين الحكومة الجزائرية مبادرة التنسيق الأمني بين الفرقاء الليبيين في خطوة وصفتها الصحف بالهامة التي من شأنها إيقاف فوضى 22 مليون قطعة سلاح مبعثرة في أرجاء ليبيا.وأخبرت صحف الجمعة عن إطلاق قوات الأمن السودانية الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين حاولوا تسليم مذكرة مناهضة للحكومة في المقر المحلي للحزب الحاكم في بورسودان.وعرجت على إعلان وزارة الدفاع الجزائرية القضاء على ارهابيين اثنين خطيرين بمحافظة سيدي بالعباس وحجزت أسلحة وكمية من الذخيرة.وتوقفت عند تأكيد رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، تصميمه والرئيس ميشال عون على تشكيل حكومة البلاد في أسرع وقت ممكن.وتحدثت صحف تونس في إطار تقارير إخبارية متفرقة عن اعتقال الشرطة الفرنسية أحد قادة تظاهرات السترات الصفراء لتنظيمه تظاهرة لم تأذن بها السلطات في وسط باريس، وإعلان السلطات النيجيرية أن جماعة بوكو حرام النيجيرية فجرت طائرة هيلوكوبتر تابعة لقواتها الجوية.// انتهى //11:48ت م0024