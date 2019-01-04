إسلام آباد 28 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 04 يناير 2019 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم، ترحيب باكستان برغبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اللقاء بالقيادة الباكستانية، وعدته تطورًا إيجابيًا يخدم المصالح المشتركة في المنطقة.واهتمت بزيارة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان إلى تركيا لبحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية.وأشارت صحف الجمعة إلى ترحيب باكستان بفوز رئيسة وزراء بنغلاديش الشيخة حسينة واجد في الانتخابات البرلمانية التي انعقدت مؤخرًا في بنغلاديش.وعرجت على إدانة باكستان الشديدة لمحاولات الهند انتهاك مجالها الجوي، وتأكيدها قدرتها على الرد على أي عدوان يهدد سيادتها.وتابعت تطورات الحملة الوطنية الجارية في باكستان لمكافحة الفساد والقضاء على ظاهرة غسيل الأموال وتهريبها إلى الخارج.وتناقلت صحف باكستان أنباء مقاطعة نواب البرلمان المنتمون للمعارضة في بنغلاديش مراسم أداء اليمين بعدما رفضوا نتيجة انتخابات عامة قالوا إنها شهدت تزويرا لمنح رئيسة الوزراء الشيخة حسينة ثالث فترة حكم على التوالي.// انتهى //12:21ت م0026