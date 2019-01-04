الرباط 28 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 04 يناير 2019 م واسواصلت الصحف المغربية الصادرة اليوم، اهتمامها بالتحريات المستمرة من قبل السلطات المغربية من أجل كشف خيوط جريمة قتل سائحتين أجنبيتين في منطقة جبلية ضواحي مدينة مراكش في ديسمبر الماضي.ونقلت عن السلطات التونسية مقتل ثلاثة عناصر إرهابية في مدينة جلمة بولاية سيدي بوزيد وسط تونس، وذلك في عملية أمنية استهدفت مجموعة مسلحة.وفي الشأن السوري.. أخبرت صحف الجمعة عن انسحاب مزدوج للأكراد والقوات التركية من مدينة منبج ومحيطها شمال سوريا، وذلك في إطار قرار سلطات النظام السوري تنفيذ اتفاق لعودة الحياة إلى طبيعتها بالمنطقة.وتابعت اهتمامها بالأوضاع في السودان في ظل استمرار موجة الاحتجاجات الشعبية، مشيرة إلى أن الحكومة السودانية اتخذت عدة اجراءات لمواجهة المحتجين.اقتصاديا.. تناولت صحف المغرب مضامين التقرير السنوي لصندوق النقد العربي حول الاقتصاد العربي الموحد خلال السنة الماضية، مبرزة أن التقرير أشاد بسياسات المغرب في مختلف المجالات الاقتصادية وعلى الخصوص سياسته في مجال تلبية الطلب على الكهرباء.// انتهى //12:40ت م0027