بريدة 28 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 04 يناير 2019 م واس

شهد مهرجان ربيع بريدة 40 مساء أمس حضور آلاف الزوار من منطقة القصيم وخارجها للاستمتاع بما يقدمه المهرجان من فعاليات ثقافية واجتماعية وتوعوية تواكب تطلعات المجتمع بمختلف اهتماماتهم، في مؤشر حقيقي على أن المهرجان يتجه نحو تسجيل رقم قياسي في أعداد الزوار، على مستوى مهرجانات المملكة.

وبين الرئيس التنفيذي للمهرجان عبدالعزيز المهوس، أن توافد آلاف الزوار على أرض المهرجان، يبرز المكانة المهمة والمؤثرة التي يمتاز بها المهرجان على كافة الأصعدة، الذي يعد إحدى العلامات الفارقة على خارطة السياحة البيئية بين مهرجانات المملكة.

وأشار المهوس إلى أن الحضور الكبير يجعلهم أمام تحدٍ كبير أمام جميع الجهات المشاركة، واللجان العاملة في المهرجان، والذي يعكس حجم المسؤولية الكبيرة التي يتصدى لها المنظمون والمشغلون للبرامج والفعاليات، مفيداً أن جميع اللجان العاملة، والفرق الإشرافية، والجهات الحكومية والخاصة المشاركة في المهرجان تبذل أقصى الجهود والخبرات؛ لتحقيق رضا وتطلع زوار المهرجان، من الشباب والأسر؛ وتعزيز الثقة المتبادلة لما فيه استمرارية التميز والنجاح.

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12:42ت م

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