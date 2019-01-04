بيروت 28 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 4 يناير 2019 م واسأعلنت الفصائل واللجان الشعبية الفلسطينية في لبنان اليوم، عن تشكيل لجنة مشتركة من أجل تحسين الأوضاع العامة داخل مخيم البداوي قرب مدينة طرابلس اللبنانية.وأكدت الفصائل واللجان في بيان بعد اجتماعها في مخيم البداوي، على أهمية تشكيل لجنة مشتركة من كافة القوى والفصائل والفعاليات داخل المخيم لما يشكل ضرورة ملحة للاجئين الفلسطينيين في مخيم البداوي خاصة النازحين من سوريا.وحملت الفصائل واللجان المسؤولية الكاملة لكل من يعيق عمل مجموعة العمل الموحدة وشددت على أن اللجنة هي المخول الوحيد كونها تمثل كل المكونات بمخيم البداوي.// انتهى //12:44ت م0029