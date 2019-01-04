كابول 28 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 04 يناير 2019 م واسقال متحدث باسم وزارة الصحة الأفغانية اليوم: "إن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم في انفجار، أسفر عن حريق ضخم بمحطة للوقود في العاصمة كابول.وأضاف المتحدث وحيد الله مايار، أن 44 شخصًا آخرين على الأقل أصيبوا في الحادث بينهم ستة في حالة حرجة.وأسفر الحريق، الذي استمر نحو أربع ساعات عن تدمير جزئي في محطة الوقود ومبنى سكني مجاور لها.من جهته أوضح.. متحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية، أن الانفجار وقع عندما كان عمال يقومون بتفريغ الوقود من شاحنة في خزانات المحطة.// انتهى //12:53ت م0030