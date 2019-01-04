البكيرية 28 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 04 يناير 2019 م واس

زار محافظ البكيرية المهندس صالح بن عبدالعزيز الخليفة سوق حمضيات القصيم الأول بالمحافظة، أمس، الذي تنظمه الجمعية التعاونية الزراعية بمركز الشيحية وبالتعاون مع بلدية البكيرية ومكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة ، وذلك بسوق التمور بالمحافظة.

وتجول المحافظ على الأركان المشاركة واطّلع على العارضين لمزارع الحمضيات بأنواع مختلفة تشمل العديد من الحمضيات المتنوعة وأنواع العسل.

وفي الختام قدم محافظ البكيرية المهندس صالح الخليفة خالص شكره وتقديره للجمعية الزراعية بالسطحية والجهات المشاركة على جهودهم في إقامة سوق الحمضيات الذي يتواكب مع مكانة وعراقة المنطقة في منتجاتها الزراعية التي تشتهر بها من أشجار الحمضيات.

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13:01ت م

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