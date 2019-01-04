عنيزة 28 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 04 يناير 2019 م واسيواصل مهرجان الغضا السابع عشر تقديم عروضه المختلفة التي تستهدف كافة أفراد العائلة، وذلك بتخصيص مساحة زمنية واسعة للأطفال والأسر لضمان الاستفادة الكاملة لهم، بمسرح الطفل وجزيرة الثلج وغيرها من الفعاليات.ويقدم المهرجان عروض بيت البادية والمزرعة القديمة وأشغال السدو والطبخ المباشر وغيرها من الأنشطة إلى جانب التقاط الصور التذكارية في الأركان التراثية والحضارية والمشاركة في الألعاب الشعبية القديمة.// انتهى //13:08ت م0032