عنيزة 28 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 04 يناير 2019 م واسشاركت إدارة الدفاع المدني بمحافظة عنيزة بجناح تعريفي في مهرجان الغضا السابع عشر المقام بالمحافظة، حيث تعرف الزوار من خلال الأركان المختلفة على كيفية وقوع بعض الحوادث الناتجة عن الإهمال والتقصير، وكيفية درء تلك المخاطر، كما يعرض الجناح أهم التطبيقات التي يستخدمها العاملون بالجهاز لتعزيز رسالته الإعلامية التثقيفية في كافة أعمال الحماية والإنقاذ والسلامة.وقدم المشرف العام للمهرجان خالد اليحيى شكره وتقديرة لإدارة الدفاع المدني لمشاركتها ولحرصها على أن يكون الجناح مدعومًا باللوحات والأدوات التعريفية التي جعلت منه جناحًا توعويًا متكاملاً.// انتهى //13:27ت م0033