بروكسل 28 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 04 يناير 2019 م واسكشفت بيانات تقديرية لمكتب الاحصاء الأوروبي (يوروستات) اليوم، أن معدل التضخم في منطقة العملة الأوروبية الموحدة تراجع في ديسمبر الماضي إلى 6ر1%، بعد انخفاضه بنسبة 3ر0% مقارنة بالشهر السابق. ويأتي هذا الانخفاض بعد أن اقتربت الزيادة السنوية في تكاليف المعيشة من النسبة التي يستهدفها البنك المركزي الأوروبي، التي تصل إلى أدنى قليلا من 2%، على مدار عدة أشهر في مختلف أنحاء الكتلة التي تضم 19 دولة.وشهدت أسعار الطاقة أكبر نسبة ارتفاع في ديسمبر بزيادة نسبتها 5ر5% تليها أسعار الأغذية والتبغ بزيادة متواضعة بلغت نسبتها 8ر1%. وارتفعت تكاليف الخدمات والسلع الصناعية غير المرتبطة بالطاقة بنسبة محدودة.// انتهى //13:45ت م0034