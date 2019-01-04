تونس 28 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 04 يناير 2019 م واسسجلت العائدات المالية للسياحة في تونس ارتفاعًا بنسبة 42.1% لتصل إلى 3.9 مليار دينار تونسي أي ما يعادل 1.4 مليار دولار أمريكي إلى غاية يوم 20 من شهر ديسمبر الماضي 2018 م مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية 2017 م.وأفاد تقرير لوزارة السياحة التونسية، أن عدد السياح الوافدين على تونس سجل تطورًا بنسبة 17.7% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية ليصل عددهم إلى 8.3 مليون سائح خلال العام الحالي، منهم 42% من أوروبا و 11 من دول اتحاد المغرب العربي.// انتهى //13:48ت م0035