نجران 28 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 04 يناير 2019 م واستنفذ الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة نجران بمقرها بعد غدٍ، دورة تدريبية لصيانة وبرمجة الجوالات والأجهزة الذكية، وذلك خلال الفترة من 30 / 4 وحتى 11 / 5 / 1440 هـ.ويهدف البرنامج إلى التعرف على مكونات الجوالات والأجهزة الذكية الخارجية والداخلية، وطريقة فكها وتركيبها، والقدرة على تشخيص العطل وإصلاحه، إضافةً إلى احتراف برمجة الجوالات والأجهزة الذكية بأنواعها.// انتهى //14:07ت م0036