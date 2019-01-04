عام / "صيانة وبرمجة الجوالات والأجهزة الذكية" برنامج تدريبي بغرفة نجران
الجمعة 1440/4/28 هـ الموافق 2019/01/04 م واس
نجران 28 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 04 يناير 2019 م واس
تنفذ الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة نجران بمقرها بعد غدٍ، دورة تدريبية لصيانة وبرمجة الجوالات والأجهزة الذكية، وذلك خلال الفترة من 30 / 4 وحتى 11 / 5 / 1440 هـ.
ويهدف البرنامج إلى التعرف على مكونات الجوالات والأجهزة الذكية الخارجية والداخلية، وطريقة فكها وتركيبها، والقدرة على تشخيص العطل وإصلاحه، إضافةً إلى احتراف برمجة الجوالات والأجهزة الذكية بأنواعها.
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14:07ت م
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