نجران 28 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 04 يناير 2019 م واساختتمت أمس، فعاليات برنامج "الحي يحييك 2", الذي نظمته إدارة تعليم محافظة شرورة، في عدد من مدارس أندية الحي بالمحافظة، واستمر أربعة أيام.واشتمل البرنامج على العديد من الفعاليات والأنشطة والبرامج الثقافية, والفنية, والترفيهية, والرياضية, والعروض السينمائية, والمبادرات التطوعية، الهادفة لنقل التراث الثقافي والاجتماعي للأجيال الناشئة بأساليب منهجية، وترسيخ القيم الوطنية والإنسانية في نفوس مرتادي الأندية، وتطوير مهاراتهم وقدراتهم، واستغلال أوقاتهم بما يعود عليهم بالنفع والفائدة.// انتهى //14:37ت م0039