لندن 28 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 04 يناير 2019 م واسأبرزت الصحف البريطانية الصادرة اليوم إعلان الحكومة الأيرلندية أنها ستطلب مساعدات مالية طارئة وضخمة من بروكسل إذا لم يكن هناك اتفاق خروج بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.وتناولت الصحف استبعاد الاتحاد الأوروبي اليوم إعادة التفاوض على الاتفاق الذي توصل إليه مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بشأن خروج بريطانيا من التكتل.كما سلطت الضوء على قيام متسللين إلكترونيين بنشر بيانات شخصية تخص مئات السياسيين الألمان المنتمين لأحزاب كبرى.وتناقلت الصحف مقتل القيادي في تنظيم القاعدة الإرهابي جمال البدوي اليوم بغارة أمريكية لطائرة بدون طيار في محافظة البيضاء باليمن.// انتهى //14:40ت م0040