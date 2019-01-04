حائل 28 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 04 يناير 2019 م واسشهد ركن التعلم بالهواتف الذكية, وركن التعلم والمرح للأطفال بجناح إدارة التعليم بحائل المشارك بالفعاليات المصاحبة لرالي حائل 2019, إقبالًا كثيفًا من زوار الجناح, حيث قدم الركن ما يقارب 30 تطبيقًا ذكيًا، يثير دافعية الطلاب والطالبات للتعلم وتنمية مهارات التفكير لديهم، ليزيد من قدراتهم العقلية والتحصيل الدراسي، وتفعيل هذه البرامج في فصول افتراضية أثناء حصة النشاط وتزويد الطلاب والطالبات بروابط هذه البرامج ليستخدموها في منازلهم مما يساعدهم على استخدام التقنية الاستخدام الأمثل بالتعلم.واستعرض الجناح مشروع "ريادي" إحدى مبادرات برنامج التحول الرقمي 2020 المنفذة في وزارة التعليم, الذي يهدف إلى التثقيف بريادة الأعمال والاستثمار، وإكساب الطلاب مهارات سوق العمل الحر.وأكدت خبيرة "ريادي" بتعليم حائل عائشة السيف, حرص الإدارة على إبراز وعرض مهارات الطالبات وما تقوم به من أعمال خلال العام الدراسي, مشيرة إلى أنه جرى عرض بعض المشاركات من مشروعات الطالبات ومنها تصميم الفساتين والأزياء, والتصوير, ومهارات الطبخ والصيانة.// انتهى //15:06ت م0044