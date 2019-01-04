بريدة 28 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 04 يناير 2019 م واسزار مهرجان الغضا الـ17 أمس, وفد من دولة الكويت يضم نخبة من الأكاديميين والمهتمين بالرحلات البرية.وتجول الوفد في أرجاء قرية الغضا, وتابع عروض المسرح المفتوح, مطلعًا على جناح مشروعات السعودية الجديدة والمعرض التقني, وبيت البادية, وركن الرحلات البرية والمزرعة القديمة, وجزيرة الثلج, ومتحف الغضا, والمطبخ الشعبي, واستديو الغضا, مستمعًا إلى شرح مفصل من المدير التنفيذي للمهرجان علي العيد عما يقدم من برامج للزوار.// انتهى //15:08ت م0045