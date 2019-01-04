بروكسل 28 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 04 يناير 2019 م واسسجلت وتيرة التضخم في منطقة اليورو تراجعاً خلال الشهر الماضي نظراً لانخفاض أسعار الطاقة, فيما ضلت المؤشرات الأساسية مستقرة.وأشارت الاحصاءات التي نشرها مكتب الإحصاء الأوروبي يوروستات اليوم في بروكسل أن الأسعار في دول الاتحاد البالغ عددها 19 دولة، ارتفعت 1.6% في ديسمبر الماضي على أساس سنوي، بما يمثل تباطؤا عن ارتفاع بلغ 1.9 % في نوفمبر من العام الماضي.وبهذا الانخفاض غير المتوقع يكون التضخم في منطقة اليورو انخفض دون المستوى المستهدف من البنك المركزي الأوروبي والذي يناهز من اثنين بالمائة.كما استقر التضخم الأساسي الذي يراقبه البنك المركزي الأوروبي لاتخاذ القرارات ذات الصلة بسياسته النقدية، والذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء المتقلبة عند 1.1% في ديسمبر.وتباطأ التضخم إلى حد كبير بفعل انخفاض أسعار الطاقة التي ارتفعت 5.5 % على أساس سنوي في ديسمبر مقارنة مع ارتفاع بلغ 9.1 % في نوفمبر.// انتهى //15:12ت م0046