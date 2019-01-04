ابو ظبي 28 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 04 يناير 2019 م واساجتمعت اللجنة المنظمة لكأس آسيا لكرة القدم اليوم في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، برئاسة سعود المهندي، حيث اطلعت على الاستعدادات النهائية قبل انطلاق كأس آسيا 2019 في الإمارات، التي تعد أكبر وأفضل نسخة في تاريخ البطولة.وتنطلق البطولة غدا السبت، حيث تلتقي الإمارات المضيفة مع البحرين على استاد مدينة زايد الرياضية في أبو ظبي، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى .وتقدم المهندي بالشكر إلى أعضاء اللجنة على العمل الكبير الذي قاموا به من أجل الإعداد لبطولة كأس آسيا 2019 في الإمارات ، التي ستكون الأكبر على الإطلاق في تاريخ البطولة من خلال مشاركة 24 منتخباً، وقال: الآن نحن جاهزون للمباراة الافتتاحية .وأضاف: هذه البطولة سوف ترتقي لتحقيق شعار (جمع قارة آسيا)، ومن خلال بطولة بهذا الحجم والمكانة، مشيرا إلى أن البطولة ستشهد تطبيق نظام الفيديو المساعد VAR في سبع مباريات، اعتباراً من الدور ربع النهائي، وهذا القرار التاريخي يعني تطبيق هذه التكنولوجيا للمرة الأولى في كأس آسيا، ضمن سعينا للاستفادة من التكنولوجيا لخدمة اللعبة .// انتهى //15:32ت م0050