الرياض 28 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 04 يناير 2019 م واسيقام في معرض الرياض للأصالة والتراث أكثر من 12 فعالية متنوعة في المعرض ، الذي انطلق أمس, ويستمر حتى الغد، بمشاركات محلية ودولية.وينقسم المعرض إلى ثلاثة أقسام هي : الفروسية، والصقور, والإبل، فيما تنوعت الفعاليات ما بين فعاليات رياضية وثقافية وتعليمية للأطفال، ومن بينها : الفنون التشكيلية، والحرف اليدوية، والمجلس، ورمي السهام، والطرائد الحية، والدعو، وصقاقير المستقبل، وأكاديمية الخيل، وقسم خاص للأطفال.وشهد معرض الرياض للأصالة والتراث منذ انطلاقته حضوراً متميزاً من عشاق الفروسية، حيث سيكونون على موعد اليوم مع بطولة فئة الأمهار سنة إلى فئة الأفحل 10 سنوات فما فوق، فيما تُنظم غداً بطولة خيل سعودية الأصل والمنشأ، وبطولة الأبطال.ويصنف المعرض كفعالية ترفيهية تعنى بالموروث الوطني، وتستهدف جميع شرائح المجتمع، فيما يُعد الأول من نوعه الذي يجمع الخيل والإبل والصقور تحت سقفٍ واحد.الجدير بالذكر أن معرض الرياض للأصالة والتراث يفتح أبوابه للزوار اليوم وغدا السبت من الساعة 2 مساءً وحتى الساعة 11 مساءً.// انتهى //16:03ت م0054