جدة 28 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 04 يناير 2019 م واسشهدت "كبسولة هدية الفندقية" التي اطلقتها "جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية" في حج العام الماضي 1439هـ / 2018م إقبالًا كبيرًا من زوار "الحديقة الثقافية" في دورتها الثانية بساحة النورس في الواجهة البحرية بجدة.وثمّن نائب رئيس إدارة الجمعية الدكتور يوسف بن عبدالله الباحوث، دور وزارة الحج والعمرة والتعاون الدائم ممثلة في معالي الوزير الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، ومعالي نائبه، ومدير عام فرع الوزارة بجدة، على إتاحة الفرصة "لجمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية" لتعريف زوار "الحديقة الثقافية" بكبسولة هدية الفندقية ووضعهم أمام تجربة حقيقية لمستقبل الحج، مؤكدًا أن الكبسولة هي تطبيق لشعار ملتقى مكة الثقافي "كيف نكون قدوة"، وموضوعها لهذا العام "كيف نطور مدننا لخدمة الحج والعمرة".// انتهى //16:06ت م0055