الرياض 28 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 04 يناير 2019 م واستحتفل جمعية "كيان" لرعاية الأيتام ذوي الظروف الخاصة، ظهر غدًا، بنجاح أبنائها وبناتها الأيتام بحضور صاحبة السمو الأميرة آية بنت فيصل، ورئيس مجلس الإدارة سمها الغامدي، وعضوات المجلس، والمديرة التنفيذية للجمعية سارة آل الشيخ، وسيدات المجتمع الداعمات، وذلك في مزرعة واحة الرياض بحي الشفاء جنوب مدينة الرياض.وتهدف هذه المناسبة إلى إدخال الفرح والسرور على قلوب أبناء جمعية "كيان"، وحثهم على الدراسة والتميز والنجاح، ودمجهم مع إخوانهم من الأطفال العاديين الذين سيشاركون بهذه المناسبة.وسيشتمل الحفل على عدد من الأركان يشارك فيها فريق "نفس" التطوعي منها : ركن الألعاب، وركن التصوير، وركن الرسم على الوجه، والميكب أرتس، علاوة على تقديم الحلويات، والعصائر، والتمر، والقهوة، وبعض الأكلات الشعبية، والعديد من الهدايا.// انتهى //16:20ت م0057