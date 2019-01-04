الجنادرية 28 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 04 يناير 2019 م واساستعرض البيت العماني المشارك بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية 33، عمق تاريخ الحضارة العمانية وتنوعها الثقافي.وأوضح المشرف على جناح السلطة بالجنادرية خلفان بن محمد العمري، أن تصميم جناح سلطنة عُمان يحاكي التصاميم المعمارية في السلطنة, كما يتضمن المجلس التراثي العماني، وأركانًا تتناول تاريخه عبر الزمن من خلال مجسمات ترسم ما كانت عليه عُمان في الماضي، والسفن القديمة التي كانت تجوب البحار، إضافة إلى عدد من المجسمات لأبرز القلاع والحصون العمانية، ومجموعة من المخطوطات التي يعود تاريخها إلى أكثر من ألف عام.وبيّن العمري أن جناح سلطنة عُمان يعرّف زواره على كيفية صناعة الحلوى العمانية, وأبرز الأكلات الشعبية مثل الهريس، وخبز الرقاق العماني، كما يقدم يوميًا عددًا من الفنون الشعبية كالرزحه, والعازي, وغيرها.// انتهى //16:31ت م0061