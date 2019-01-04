الجنادرية 28 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 04 يناير 2019 م واسنظم جهاز الإرشاد والتوجيه بالحرس الوطني العديد من المسابقات, والمحاضرات, والبرامج التوعوية, من خلال جناح الإرشاد والتوجيه المشارك بالجنادرية.ويهدف الجناح إلى إبراز مناشط الجهاز الدعوية وإصداراته الإرشادية وتوزيعها على الزوار, وإعداد المصليات وتجهيزها بالفرش ومكبرات الصوت طيلة أيام المهرجان, وتكليف عدد من المرشدين بمهمة الأذان والإمامة والتنبيه للصلاة, وحث الناس على أدائها جماعة في المساجد, بالإضافة إلى تنظيم 23 محاضرة توعوية.// انتهى //16:39ت م0063