جدة 28 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 04 يناير 2019 م واسواصل معرض جدة الدولي للكتاب في نسخته الرابعة بعنوان "الكتاب تسامح وسلام", تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، فعالياته التي تتسم بالتنوع والإثراء المعرفي, حيث جرى استقطاب زوار المعرض بمبادرة شبابية سعودية بعنوان "أيادي مضيئة" لتحويل الكتب المنهجية وغير المنهجية إلى صيغة تناسب المكفوفين وتوفر لهم جميع مصادر المعرفة بصيغ مناسبة لهم.وأكدت صاحبة المبادرة أمجاد خالد المالكي, أن المبادرة التي انطلقت في ٢٧ يوليو ٢٠١٧م تخدم ٩٦٠٠ كفيف من المملكة والعالم العربي، مشيرة إلى أن المبادرة فازت بجائزة التطوع السعودية, وجائرة "سامرف" للمسؤولية المجتمعية, فيما جرى تكريمها من قبل عدد من الجهات أبرزها جامعة الطائف, موضحة أن المبادرة تسعى لتفعيل دور الشراكات الاجتماعية, وكسب ثقة الجهات ذوي العلاقة, وتوحيد الجهود في سبيل خدمة ٧ ملايين كفيف حول العالم العربي.وأعربت عن فخرها واعتزازها بمشاركة المبادرة في فعاليات معرض جدة الدولي للكتاب ، حيث جرى تحويل ١٨ ألف صفحة خدمة للمكفوفين بمشاركة ٢٠٠ متطوع ومتطوعة من أنحاء المملكة, مضيفة أن المبادرة لا تركز على تحويل الكتب فقط إنما تقوم بعمل دورات وورش عمل أبرزها "أبصر بسمعك" لتوعية المجتمع بدوره تجاه الكفيف, وورشة عمل "في بيتنا كفيف" الموجهة لأسر المكفوفين وللطفل, لتوعيتهم في المحافظة على أبصارهم.وأضافت أنه جرى خلال مبادرة "أيادي مضيئة" إطلاق عدة مبادرات من ضمنها "مدونة سنا" وهي منصة صوتية لتسجيل القصص بأسلوب شيق للطفل العربي والكفيف لكي تغنيه عن القصص المصورة, كما يتم نشر بعض النصائح التثقيفية للأمهات من خلالها، ومبادرة "حلم" التي يجري خلالها تحقيق حلم كفيف طال انتظاره لقراءة كتاب محدد, وكذلك مبادرة "وهج الكفيف" المعروفة بالقارئ المتجول.// انتهى //16:49ت م0065