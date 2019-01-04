الجنادرية 28 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 04 يناير 2019 م واساستعرضت الهيئة العامة للرياضة في جناحها المشارك في المهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية, أبرز الإنجازات التاريخية السعودية التي تحققت في مختلف الألعاب، عبر عدد من اللوحات التعريفية، والعروض المرئية.واحتوى الجناح على عدة أركان تشمل "وكالة الإعلام والعلاقات، ووكالة شؤون الشباب، واللجنة الأولمبية العربية السعودية، والجمعية العربية لبيوت الشباب، والاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية، والاتحاد السعودي لكرة القدم، والاتحاد السعودي للهجن، والاتحاد السعودي لرياضة الصم، والاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد، واتحاد الرياضات الإلكترونية والذهنية، والاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، واللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، ورابطة دوري المحترفين, بالإضافة إلى ركن الفنون التشكيلية للشخصيات الحكومية والرياضية، والمجلس الشعبي الذى يقدم الضيافة لزوار الجناح، كما يحتوي الجناح على ساحة خارجية تقام فيها الفعاليات والألعاب الرياضية والشبابية لجميع الفئات، إلى جانب عروض للفنون الشعبية، وساحة مخصصة لركوب الهجن ".واطلع زوار ركن اللجنة الأولمبية العربية السعودية, على صور خاصة عن تاريخ المشاركات السعودية في الأولمبياد، وصور من الإنجازات التي حققتها المنتخبات السعودية على مدار تاريخها، والبطولات التاريخية التي حققتها المنتخبات السعودية لكرة القدم، وكان آخرها تأهل المنتخب السعودي المستحق إلى نهائيات كأس العالم في روسيا 2018 .واستعرض ركن رابطة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين, للزوار, نسخة كأس الدوري والميداليات، مع إتاحة الفرصة للزوار بالتقاط الصور التذكارية معها والتصوير في قاعة المؤتمرات الصحفية، كما يتيح ركن الجمعية العربية السعودية لبيوت الشباب، الفرصة لزوار الجناح للاشتراك في بيت الشباب، فيما يقدّم نبذة تعريفية عن أبرز مهام بيوت الشباب ومواقعها وطريقة الاتصال بها.واشتمل ركن الاتحاد السعودي للصم, على العديد من المستندات والصور التي تحكي مسيرة الاتحاد والمنجزات الداخلية والخارجية، كما ينظم الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية عددًا من الفعاليات المصاحبة، بهدف توعية المجتمع للمشاركة في الرياضة والأنشطة البدنية، لتوسيع قاعدة ممارسي الرياضة في السعودية.وقدم الاتحاد السعودي للهجن لمحة تاريخية عن تأسيس رياضة الهجن، والتعريف بقوانين اللعبة، وتسليط الضوء على مهرجان ولي العهد الذي أقيم في محافظة الطائف، وساحة مخصصة لركوب الهجن مجانًا للزوار، وتُعرف اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات, زوار الجناح بآفة استخدام المواد المنشطة، من خلال التوعية والتثقيف بالمواد المحظورة رياضيًا وأضرارها وطرق الكشف عنها.واستعرض ركن الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد، لمحة عن الرياضات التي يتم فيها استخدام نماذج قد تكون فعلية وطبق الأصل أو مبتكرة، يتم التحكم بها عادة باستخدام موجات الراديو اللاسلكية لسرعته وإمكانية توجيه مجاله، بينما يقدم الزوار في الساحة الخارجية عددًا من الألعاب الخاصة بالرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد.واستعرض اتحاد الرياضات الإلكترونية والذهنية، الألعاب التي تعتمد بشكل مباشر على القدرات العقلية, كما هو الحال بالنسبة للرياضات الأخرى البدنية، إلى جانب استعراض عدد من البطولات التي نظمها الاتحاد، فيما يعرض جناح الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، لمحة تاريخية عن بطولات السباق، ويقدم شرحًا عن القيادة الآمنة.// انتهى //17:03ت م0066