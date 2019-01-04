إسلام آباد 28 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 04 يناير 2019 م واسالتقى وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو, اليوم في أنقرة, وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي, الذي يزور تركيا حالياً.وأوضحت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية أنه جرى خلال اللقاء مناقشة آخر مستجدات عملية السلام الأفغانية والجهود التي تبذلها باكستان, بالإضافة الى بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين والقضايا الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //17:39ت م0068