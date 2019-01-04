الرياض 28 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 04 يناير 2019 م واسأكد معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ, أن قطاع التعليم يحتاج إلى التطوير المستمر لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة وأهداف رؤية المملكة 2030, كونه يبني العقول والأمم.جاء ذلك خلال مباشرته في مكتبه بالوزارة, حيث نقل معاليه تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لجميع منسوبي التعليم وللطلاب والطالبات في مختلف المستويات.وأشار معاليه إلى حرص ولاة الأمر - حفظهم الله - على التعليم منذ نشأة المملكة في عصرها الحديث, وأولوه كل الاهتمام, كما قدموا له جميع الموارد التي يحتاجها من أجل توسع التعليم حتى أصبح قويًا ومنافسًا عالميًا.ونوه آل الشيخ, بالجهود التي بذلها معالي الوزير السابق الدكتور أحمد بن محمد العيسى, الذي تسلّم دفة التعليم في السنوات الماضية. لافتًا الانتباه إلى ما تسعى له المملكة لتتبوء مكانة عالمية مرموقة باعتبارها من دول مجموعة العشرين, وأن تكون من ضمن مجموعة الـ 15 دولة في صدارة العالم، مؤكدًا أن تحقيق ذلك يتطلب جهودًا كبيرة لتطوير الأداء وزيادة العطاء والتقدم نحو الأمام.// انتهى //17:56ت م0071