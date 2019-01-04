الجنادرية 28 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 04 يناير 2019 م واساستعرض مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني خلال مشاركته بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية 33 للزوار، قيم التلاحم الوطني والتعايش المجتمعي، وترسيخ نشر ثقافة الحوار والتسامح والوسطية والاعتدال، من خلال مجموعة متنوعة من إصدارات الكتب والدراسات والبحوث واستطلاعات الرأي المختصة بثقافة الحوار وآدابه، والتعريف ببعض ببرامج أكاديمية الحوار، بالإضافة إلى عرض للإصدارات الجديدة والحصرية الخاصة بالمركز.وتتضمن المشاركة, عرض أفلام توثيقية وتعريفية عن مسيرة المركز وجهوده في نشر ثقافة الحوار، واللقاءات الوطنية التي عقدها المركز في مناطق المملكة كافة، إضافة إلى مشاركة المركز بأجهزة "مقاييس الحوار الإلكترونية"، التي تعطي الزوار تقييمًا لمستوى الحوار لديهم مع توجيهات بطرق تنميته وتطويره.// انتهى //18:05ت م0072