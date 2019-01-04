مأرب 28 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 04 يناير 2019 م واسقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في محافظة مأرب أمس, بتدشين مشروع "لست وحدك" لحماية أسر الأيتام المتضررة من الأحداث في اليمن، استفاد منه 420 يتيمًا, بحضور وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح، ووكيل محافظة صنعاء عائض عصدان، وفريق مركز الملك سلمان للإغاثة، وعدد من المسؤولين وممثلي منظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى جمع من أهالي وذوي الأيتام ممن شملهم المشروع.وأشاد وكيل محافظة مأرب عبد ربه مفتاح خلال الحفل, بأعمال مركز الملك سلمان للإغاثة منذ تأسيسه حتى الآن, ووقوفه إلى جانب اليمن في محنته التي تسببت بها مليشيا الحوثي، مؤكدًا أن هذا المشروع وغيره من المشروعات التي نفذها المركز لن ينساها الشعب اليمني ولن ينسى هذه الوقفة الأخوية التي شملت كل مناطق اليمن.من جانبها, أوضحت مديرة المشروع إيمان الزبيري, أن هذا العمل الإنساني الممول من قبل مركز الملك سلمان للإغاثة سيعمل على حماية الأيتام لمدة عام من خلال توفير السكن والتعليم والصحة والغذاء وإعادة دمجهم في المجتمع، بالإضافة إلى تقديم أنشطة مصاحبة متركزة على الدعم النفسي.ويأتي هذا المشروع ضمن الجهود الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للتخفيف من معاناة الشعب اليمني خلال الأزمة الإنسانية التي يمر بها, كما يهدف إلى تقديم الرعاية التكاملية لأسر الأيتام والتعافي الاقتصادي من خلال تأمين الإيواء وتقديم الرعاية الصحية والنفسية والغذاء والوسائل التعليمية في محافظات صنعاء وتعز والجوف والبيضاء ومأرب، ومناطق الساحل الغربي.// انتهى //18:12ت م0073