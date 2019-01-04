الجنادرية 28 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 04 يناير 2019 م واساستعرضت منطقة الجوف, ضمن جناحها في المهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية 33، نبتة "الكمأ" المعروفة محليًا بالـ"الفقع"، للتعرف على أنواعها وأصنافها وأشكالها وأحجامها.ويعرّف الجناح الزوار على هذه النبتة، التي تُعد نوع من أنواع الفطر، ينبت غالبًا في خلال موسم الوسم، أما تسميته "بالفقع" فهي تسمية محلية مُتداولة لهذا النوع من الفطر, الذي لا ينبت إلا بعد حدوث الأمطار الغزيرة.وأكد أحد المشاركين في منطقة الجوف عبدالله أبو زيد, أن "الفقع" هو نبات فطري ينمو، بعد أول الوسم بـ 70 يومًا ويعثر عليه قرب نبات "الرقروق" متصلًا بجذوره، مشيرًا إلى أن أفضل أنواعه هو الذي يظهر في منطقة الحدود الشمالية مثل "الزبيدي" الذي يتميز بلونه الأبيض، و" الخلاسي" الأحمر، و"الرشيدي" الأشقر.وأشار أبو زيد الى أن الفقع البلدي يمتاز بطراوته وطعمه اللذيذ، ما جعل الإقبال عليه يتزايد بشكل لافت، بعكس المستورد الذي سجل تراجعاً كبيراً في المبيعات على رغم رخص سعره.// انتهى //18:19ت م0075