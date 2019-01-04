الرياض 28 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 04 يناير 2019 م واسنفذت مكاتب العمل التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض, بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة, عددًا من الحملات التفتيشية المفاجئة في العاصمة, وكلاً من محافظات الخرج, والأفلاج, ووادي الدواسر, والزلفي, والغاط, والمجمعة, وشقراء, والمزاحمية, إضافة للدوادمي, والسليل, وعفيف, والقويعية, وحوطة بني تميم, وسدير، على المنشآت التجارية بمختلف أنشطتها للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بضوابط الوزارة وقرارتها, حيث أسفرت الحملات عن ضبط 58 مخالفة وانذار 84 منشأة.وأشار مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الرياض يوسف السيالي، إلى استمرار الحملات التفتيشية في العاصمة ومحافظات المنطقة وشمولها لجميع الأنشطة التجارية, بالتعاون مع الجهات الشريكة، لضبط سوق العمل وتحسين بيئته, وتهيئة المزيد من الفرص الوظيفية أمام المواطنيين والمواطنات، مشيراً إلى عدم التهاون في تطبيق العقوبات وإيقاع المخالفات بحق المنشآت المخالفة، موضحًا أن هذه الحملات قد شملت 1869 منشأة تجارية.ودعا السيالي المواطنين والمواطنات, إلى الإبلاغ عن المخالفات عن طريق تطبيق "معًا للرصد" عبر الأجهزة الذكية أو بالاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد 19911, حيث سيتم التعامل الفوري من قبل المفتشين الميدانيين مع جميع البلاغات الواردة.// انتهى //18:42ت م0078