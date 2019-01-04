الرياض 28 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 04 يناير 2019 م واسانتهت مباريات الجولة 13 من الدوري الممتاز للناشئين لكرة القدم التي شهدت 7 مباريات جمعت القادسية والتسامح، الفتح والشباب، هجر والاتفاق، الهلال والخليج، الوحدة والجيل، الأهلي والنصر، الاتحاد والباطن.وتمكن الاتحاد من الفوز على الباطن بهدفين دون رد ، ليصبح رصيد الاتحاد 30 نقطة فيما توقف رصيد الباطن عند النقطة 11 ، فيما تعادل الأهلي مع النصر بهدفين لكل فريق ليرفع الأهلي رصيده إلى النقطة 32 والنصر 29 ، بينما فاز الوحدة على الجيل بأربعة أهداف مقابل هدف ، وبات رصيد الوحدة 23 نقطة فيما تجمد رصيد الجيل عند النقطة 17.وانتصر الهلال على الخليج بأربعة أهداف دون رد، حيث رفع رصيده إلى 23 نقطة، وتوقف رصيد الخليج عند النقطة 7 ، وحسم التعادل السلبي مباراة الفتح والشباب، ليصبح رصيد الفتح بعد المباراة 14 نقطة ورصيد الشباب أصبح 20 نقطة ، وتعادل هجر والاتفاق بهدف لكل فريق، ليكون رصيد هجر بعد المباراة 13 نقطة ورصيد الاتفاق 24 نقطة ، وفاز القادسية على التسامح بسبعة أهداف دون رد ، ليرفع أصحاب الأرض رصيدهم من النقاط إلى الرقم 10 ، وتوقف رصيد التسامح عند نقطة واحدة في المركز الرابع عشر .// انتهى //18:50ت م0079