رياضي / نتائج الجولة 13 بالدوري الممتاز للناشئين لكرة القدم
الجمعة 1440/4/28 هـ الموافق 2019/01/04 م واس
الرياض 28 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 04 يناير 2019 م واس
انتهت مباريات الجولة 13 من الدوري الممتاز للناشئين لكرة القدم التي شهدت 7 مباريات جمعت القادسية والتسامح، الفتح والشباب، هجر والاتفاق، الهلال والخليج، الوحدة والجيل، الأهلي والنصر، الاتحاد والباطن.
وتمكن الاتحاد من الفوز على الباطن بهدفين دون رد ، ليصبح رصيد الاتحاد 30 نقطة فيما توقف رصيد الباطن عند النقطة 11 ، فيما تعادل الأهلي مع النصر بهدفين لكل فريق ليرفع الأهلي رصيده إلى النقطة 32 والنصر 29 ، بينما فاز الوحدة على الجيل بأربعة أهداف مقابل هدف ، وبات رصيد الوحدة 23 نقطة فيما تجمد رصيد الجيل عند النقطة 17.
وانتصر الهلال على الخليج بأربعة أهداف دون رد، حيث رفع رصيده إلى 23 نقطة، وتوقف رصيد الخليج عند النقطة 7 ، وحسم التعادل السلبي مباراة الفتح والشباب، ليصبح رصيد الفتح بعد المباراة 14 نقطة ورصيد الشباب أصبح 20 نقطة ، وتعادل هجر والاتفاق بهدف لكل فريق، ليكون رصيد هجر بعد المباراة 13 نقطة ورصيد الاتفاق 24 نقطة ، وفاز القادسية على التسامح بسبعة أهداف دون رد ، ليرفع أصحاب الأرض رصيدهم من النقاط إلى الرقم 10 ، وتوقف رصيد التسامح عند نقطة واحدة في المركز الرابع عشر .
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18:50ت م
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