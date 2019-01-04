الجنادرية 28 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 04 يناير 2019 م واس

جذب شراب "السوبيا" زوار جناح المدينة المنورة بالجنادرية 33، على الرغم من توافر العديد من المشروبات الغازية والمتنوعة.

وارتبطت "السوبيا" بذاكرة أهالي المدينة المنورة في شهر رمضان المبارك، كونها عمدة العصائر الرمضانية وأقدمها تاريخًا وشهرة، يستحضرون معها عبق الماضي الجميل من تاريخ الآباء والأجداد بكل ما فيه من عفوية.

وتًعد "السوبيا" من المشروبات الشعبية التي اشتهرت بها طيبة الطيبة، حيث تتكون من الشعير، أو الشوفان، والزبيب أو التمر الهندي، وتضاف لها بعد تصفيتها مقادير محددة ومتناسبة من السكر، وحب الهيل، والقرفة، وبعض المواد الملونة.

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19:02ت م

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