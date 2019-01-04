الجنادرية 28 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 04 يناير 2019 م واستستعرض كشافة وزارة التعليم, ضمن جناحها المشارك بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية، نماذج للمبادرات المجتمعية، التي تُطبقها في إدارات التعليم, حيث تسعى من خلالها إلى المساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030.وتُجسد تلك المبادرات الطرق والأساليب والفنون والتقاليد الكشفية المكتسبة من أنشطة الوحدات الكشفية، كما جرى تطبيقها في المجتمع المدرسي والحي والمجتمع المحلي، إضافة إلى عرضها في المجتمع الافتراضي, ضمن فضاءات شبكات التواصل الاجتماعي الإلكتروني.ويتضمن الجناح ركنًا بعنوان "سلمان والكشافة" يحتوي على مجموعة من الصور لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - أثناء رعايته واستقباله للكشافة منذ أن كان أميرًا للرياض, كما يضم القسم الكشفي معسكرًا كشفيًا نموذجيًا يستعرض أعمال الريادة الكشفية من جسور وأبراج مراقبة وبوابات وأسوار وألعاب مختلفة، بالإضافة إلى ساحة خارجية تشهد إقبالًا من صغار السن الذين يستمتعون بالألعاب الكشفية التربوية الترفيهية.// انتهى //19:13ت م0082