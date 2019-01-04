الرياض 28 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 04 يناير 2019 م واستأهلت فرق العين, والوشم, والنجوم, والعروبة, ووج, لدور الـ32 لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم، اليوم ضمن دور الـ64 للمسابقة.وجاء تأهل العين بفوزه على نجران بهدف دون رد، وتأهل الوشم بعد فوزه على السد بهدفين مقابل هدف، فيما بلغ فريق العروبة الدور نفسه بفوزه على الثقبة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وخسر فريق الأخدود من النجوم بهدفين دون رد، وتغلب فريق وج على المجزل بأربعة أهداف مقابل هدفين.ويلعب لاحقًا الصقور مع الشعلة ، والتعاون والعدالة ، والغزوة وجدة ، والجبيل مع الاتحاد.// انتهى //19:14ت م0083