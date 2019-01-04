نيودلهي 28 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 04 يناير 2019 م واستشارك المملكة في معرض نيودلهي الدولي للكتاب في نسخته الـ27 الذي يفتتح غدًا, بتنظيم المجلس الهندي للكتاب على مساحة 20 ألف متر مربع, ويشارك فيه أكثر من خمسة آلاف دار نشر.وبإشراف من الملحقية الثقافية السعودية بالهند، صمم جناح للمملكة يبرز الهوية الوطنية ومنارة معرفة في نشر الثقافة والعلم والفنون والآداب وإحياء التراث العربي الإسلامي.وتعزز هذه المشاركة حضور المملكة في المحافل العلمية والثقافية, حيث دأبت الملحقية على المشاركة في معرض نيودلهي منذ عام 2007 م كمظلة حاضنة للجهات الوطنية لتسليط الضوء على واقع المشهد الثقافي والنتاج العلمي والبحثي وحركة التأليف في المملكة.وتشهد المشاركة السعودية هذا العام تنوعًا في مضمون وعناوين الكتب المتاحة أمام زوار الجناح الذي تشارك فيه عدد من الجهات الحكومية والجامعات والمكتبات منها جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, وجامعة الملك سعود, والجامعة الإسلامية, ومكتبة الملك عبدالعزيز العامة.ويتضمن جناح المملكة إصدارات متنوعة تتناول مختلف الجوانب الحضارية والعلمية والتاريخية والنهضة, التي تشهدها المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - تؤطرها رؤية المملكة 2030 الطموحة.// انتهى //19:14ت م0084